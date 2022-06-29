تردد قناة القرآن الكريم وبث مباشر من الحرم المكي.. اسمع تكبيرات الحجاج لايف

مع اقتراب موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، تزايدت عمليات بحث متواصلة عن تردد قناة القرآن الكريم بث مباشر من الحرم المكي، لمتابعة مراسم فريضة الجح، وتوافد الحجاج إلى جبل عرفات.

تعتبر قناة القرآن الكريم هي قناة سعودية، وواحدة من أكثر القنوات الدينية بحثا على مواقع الإنترنت، ومحل اهتمام شريحة كبيرة من المسلمين، إذ أنها القناة الوحيدة التي تبث القرآن الكريم من داخل الحرم المكي، على مدار 24 ساعة، وزاد البحث الآن على تردد قناة القرآن الكريم بث مباشر من الحرم، لمتابعة ومشاهدة مناسك الحج.

تردد قناة القرآن الكريم بث مباشر من الحرم المكي

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تحرص جريدة «الوطن»، على تقديمها بشكل يومي ومتواصل لمتابعيها وقرائها، تنشر خلال السطور التالية تردد قناة القرآن الكريم بث مباشر من الحرم المكي، في ظل استعداد المسلمون لمشاهدة بث مباشر لفريضة الحج وصعود الحجاج جبل عرفات، والاستماع للخطبة في بث مباشر للقناة.

القمر الصناعي المصري: نايل سات.

التردد: 12149 أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

ومن المعروف أن قناة القرآن الكريم، التى تنقل بث مباشر من مكة المكرمة، قد تأسست في عام 1431 بعهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويتولى رئاسة القناة حاليا الشيخ سليمان العيدي إلى جانب رئاسة قناة السنة النبوية، وتبث القناة على مدار اليوم على القمر الصناعي المصري نايل سات وأيضا قمر عرب سات وهوت بيرد، تعمل القناة من خلال تقنية HD، وهي القناة الدينية الاولي في الوطن العربي التي تبث القرآن الكريم من خلال نخبة كبيرة من رواد المشايخ والقراء في مصر والسعودية.