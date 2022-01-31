لحظة هطول «أمطار الرحمة» على الحرم المكي.. أجواء روحانية وبهجة المعتمرين (فيديو)

شهد الحرم المكي الشريف، صباح اليوم الإثنين، هطول أمطارا غزيرة على ساحاته، بالتزامن مع مواصلة المعتمرين أداء مناسك العمرة والصلاة، وسط حالة من البهجة والسعادة غمرت جميع المتواجدين داخل المسجد الحرام، بحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، التي وصفتها بـ«أمطار الرحمة».

استمرار هطول الأمطار بالحرم المكي

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية، في توقعاته لحالة الطقس، استمرار هطول الأمطار على مناطق الحدود الشمالية ومنطقة مكة المكرمة، مع تكون الضباب وسحب ممطرة، يسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والشرقية.

تساقط الأمطار حتى الأربعاء وسط تحذيرات

كانت وكالة الأنباء السعودية «واس»، قد أعلنت في وقت سابق، تعرض المملكة إلى هطول أمطار وتساقط ثلوج وانعدام الرؤية، في موجة بارد تضرب البلاد، بداية من اليوم الإثنين، حتى الأربعاء المقبل.

وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء، عن الهيئة العامة للأرصاد، وحماية البيئة في السعودية، فإن مناطق مكة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، تتأثر بهطول أمطار تتراوح شدتها بين متوسطة وغزيرة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، فى بيان نشرته الصحف المحلية السعودية، متابعتها لحالة الأمطار، التي تشهدها أغلب مناطق المملكة، من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

وأوضح البيان، أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد، للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة، وأهاب بجميع المواطنين والوافدين بضرورة توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات المعلنة من الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.