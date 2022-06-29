«الرعاية الصحية»: اعتماد 4 منشآت ببورسعيد وفقًا للمعايير الدولية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد 4 منشآت صحية جديدة تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وهم (مستشفى دار صحة المرأة "النساء والولادة التخصصي سابقًا"، إضافة إلى وحدتي طب أسرة "بحر البقر الجديدة، والجرابعة"، وكذلك مركز طب أسرة بلال بن رباح).

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على صرف مكافأة استثنائية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة الحاصلة على درجة الاعتماد حديثًا، نظير جهودهم المتميزة في الوصول لهذا الإنجاز، والحصول على درجة الاعتماد والجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة والحاصلة على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية بلغ عددها 40 منشآة صحية حتى الآن، منها 38 منشآة ببورسعيد، إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، كما لفت إلى كسر حاجز 170 منشآة مسجلة ومعتمدة.

واستعرضت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، ممثل نقابة الصيادلة بمجلس إدارة الهيئة، مقترح متكامل لإنشاء مركز الدواء بالمقر الرئيسي للهيئة، ومراكز تابعة له بالفروع والمستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ويضم وحدة لليقظة الدوائية، مشيرة إلى أنه سيختص بالحد من الأثار العكسية وتفاعلات الدواء وتقييمها عن طريق الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء سواء الواردة من المستشفى أو المريض أو ذويه، إضافة إلى نشر الأبحاث على المستوى المحلي "المستشفيات"، كما استعرضت مقترح آلية عمل تلك الوحدات بما يضمن التنسيق بينها وبين هيئة الدواء المصرية.