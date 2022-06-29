«مدبولي» يستعرض مستهدفات الموازنة الجديدة مع وزير المالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلـى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.

تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة

وأكد الوزير تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة؛ للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف موازنة العــام المــالي 2023/2022 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

كما اطلع وزير المالية، رئيس الوزراء، على جهود الوزارة في تنفيذ جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية، وفي مقدمتها منظومتا الضرائب والجمارك، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبي.