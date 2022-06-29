كلية العلاج الطبيعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مصنع إعداد الكوادر المتخصصة بأعلى مستوى من التعليم والتدريب

تحقق كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أعلى مستوى تعليمي للمتخصصين في مجال العلاج الطبيعي والمؤهلين علمياﹰ وعملياﹰ على أحدث الأنظمة الدراسية والأساليب التعليمية في ظل نظام دراسي متكامل يعتمد على الساعات المكتسبة والذي يمنح الطالب الحرية في اختيار بعض المقررات الدراسية التي تناسب ميوله واهتماماته وتخدم التخصصات المختلفة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل، وتوفر الكلية جميع الامكانيات اللازمة لدعم الطلاب وفق توجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: نسعى لتقديم خريج يناسب جميع احتياجات سوق العمل

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف حيدر غالب القائم باعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن العلاج الطبيعي هو أحد التخصصات الطبية الهامة في مجال الرعاية الصحية حيث يقوم أخصائي العلاج الطبيعي بوضع وتنظيم برامج علاجية للأفراد الذين يعانون من إعاقة أو من حالة تهدد كفاءتهم الوظيفية بسبب مرض ما أو إصابة، ويركز العلاج الطبيعي بصورة أساسية على من يعانون من إعاقات فعلية أو محتملة مرتبطة بالجهاز الهيكلي العضلي العصبي أو الرئوي والقلبي الوعائي، كما يركز على وسائل تقييم أداء هذه الأجهزة لوظائفها وعلى إختيار وتطبيق الإجراءات العلاجية الملائمة للمحافظة على هذه الوظائف أو تحسينها أو إستعادتها.

توفير الأجهزة المستخدمة في الطرق الحديثة للتدريس.. وعقد دورات لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس

فيما أكد الدكتور عادل رشاد، عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ان رؤية الكلية تتمثل في الريادة والتميز بين كليات العلاج الطبيعي محليأ، كما أن رسالة الكلية هي التزام كلية العلاج الطبيعي-جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخرج أخصائيو علاج طبيعي قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى وباحثين قادرين على إجراء أبحاث علمية تسهم فى تطوير المهنة وتدعم خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة فى إطار القيم والعادات الأخلاقية، مشيرا إلى أن أهداف الكلية بعد إنتهاء البرنامج الدراسي يكون الطالب قادراﹰ بكفاءة على عمل الإختبارات والمقاييس اللازمة لكل حالة مرضية.

المنهج الدراسي مُصمم بطريقة متكاملة ويعتمد على نظام "الساعات المكتسبة" بما يعطي الطالب الفرصة لاكتشاف قدراته الإستيعابية ومواهبه

وأشار عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى أن فلسفة الكلية تعتمد على إعداد كوادر مهنية تكون قادرة علي تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لأفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم الإجتماعية والثقافية بكفاءة عالية، حيث نهدف إلي إكساب الطالب للمعارف والقدرات والمهارات والسلوكيات اللازمة لإعداده للقيام بمهامه الوظيفية بكفاءة عالية وسهولة ويسر، لذلك فإن أعضاء هيئة تدريس الكلية يتحملون المسئولية الكاملة في تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة وتشجيع الطلاب لاتباع الأسلوب العلمي وتهيئة المناخ التعليمي المناسب مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ولذلك فان المنهج الدراسي للكلية مصمم بطريقة متكاملة ومتدرجة ويعتمد على نظام الساعات المكتسبة الذي يعطي الطالب الفرصة لإكتشاف قدراته الإستيعابية ومواهبه، ويعمل أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن يكون المنهج الدراسي مرنٌ بما يكفي للإبداع والتحديث والتغيير بما يعطي الطالب الفرصة لتنمية قدراته على حل المشاكل الصحية للمجتمع بطريقة هادفة ومنظمة والتكيف مع المتغيرات الوظيفية لمهنة العلاج الطبيعي.

تبني أساليب التعليم الإلكتروني وتفعيل اتحاد الطلاب وتنظيم دورات تثقيفية للطلاب للتوعية بالتحديات والمشاكل المعاصرة

وأوضح د. عادل رشاد عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الرؤية الإستراتيجية للكلية والتي تتمثل في التطوير المستمر لبرامج تعليم العلاج الطبيعي بالكلية لتأكيد ريادتها في التعليم والبحث العلمي والتطبيقي، والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي الكلية كأخصائيين علاج طبيعي محترفين، والحرص على التميز في مجال العلاج الطبيعي على أسسٍ مثبتة علمياً من خلال التعاون المستمر مع المعاهد المتخصصة والأخصائيين المتميزين، وتقديم خدمات علمية وعلاجية لقطاع كبير من الطلاب والمواطنين ولمهنة العلاج الطبيعي، وبناء بيئة علمية وأكاديمية متوازنة للتعليم والبحث العلمي تحقق أعلى معايير الجودة والتميز، كما ان الخطة الاستراتيجية للكلية من بينها الحرص على الحصول على الإعتماد المؤسسي وكذلك إعتماد البرامج التعليمية على المستوي المحلي والدولي، وتوفير الأجهزة المستخدمة في الطرق الحديثة للتدريس، وعقد دورات لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس لأحدث الأساليب العلمية للتعليم الأكاديمي، والتحديث المستمر لمكتبة الكلية بتوفير المزيد من الكتب والدوريات العلمية الحديثة، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وتنفيذ بروتوكولات تعاون بين الكلية والكليات المناظرة بالجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها، وتشجيع التبادل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات المناظرة بالجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها، وتشجيع البعثات والمنح الدراسية والمهمات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتحفيز برامج التعليم المستمر بالكلية، وعمل أنشطة للتوعية بأهمية دور العلاج الطبيعي في خدمة المجتمع، وعمل دورات تعليمية وورش عمل تدريبية على الوسائل الحديثة المختلفة للعلاج الطبيعي، وعمل برنامج للدراسات العليا بالكلية لمنح درجات الماجستير والدكتوراة.

وأشار العميد إلى أن أقسام كلية العلاج الطبيعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووحداتها تتمثل في قسم العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي، ويتبعه وحدة الميكانيكا الحيوية، وقسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الجهاز الدوري التنفسي والمسنين، وقسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الجهاز العضلي الهيكلي، ويتبعه وحدة العلاج الطبيعى للجراحة والحروق، وقسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الجهاز العصبي العضلي، وقسم العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال وجراحتها، ويتبعه وحدة العلاج الطبيعى لصحة المرأة.