"جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تستضيف سفير دولة اليابان لبحث سبل التعاون العلمى فى المجالات البحثية والأكاديمية

استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، السيد هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، اليوم الأحد، وكان فى استقباله خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعات اليابانية فى المجالات البحثية والأكاديمية، والتى يوليها خالد الطوخى رعاية كبيرة.

وصرح الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الزيارة تهدف إلى تدعيم سبل التواصل بين المؤسسات التعليمية المصرية واليابانية متمثلة في الجامعات، بحيث يتم تقديم برامج تعليمية ذات كفاءة مبتكرة تعمل من خلال مجالات العلوم وللتكنولوجيا وخاصة فى قطاع العلوم الهندسية مثل الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الطبية وأيضا قطاع العلوم والاساسية.

د. أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة: نهدف الى توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات يابانية لتقديم برامج تعليمية مميزة للطلاب

وأكد د. أشرف حيدر غالب، أن المرجو من الزيارة هو البدء في التنسيق للوصول إلى توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات يابانية، خاصة بعد ان اجتمع السفير الياباني مع طلاب كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قسم اللغة اليابانية، والذين قدموا عرضا لبعض مواهبهم باللغة اليابانية مثل تقديم فقرات القاء الشعر الياباني والموسيقى والخطابة اليابانية، إضافة الى حلقة نقاشية على هامش الزيارة حدثت بين طلاب قسم اللغة اليابانية والسفير الياباني.

طلبة قسم "اللغة اليابانية" يبهرون السفير بتقديم فقرات مختلفة فى الشعر الياباني والموسيقى والخطابة اليابانية

واقترح د.أشرف حيدر غالب، على سفير دولة اليابان هيروشي أوكا سفير بالقاهرة، أن تبدأ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات اليابانية المانحة للتعليم بدعم سفر طلاب المراحل النهائية بكلية اللغات والترجمة قسم اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم إلى دولة اليابان حتى يتم التعرف على الثقافات وترسيخ التعايش بين الدولتين.

وناقش الطرفان البدء فى تنسيق عدد من الموضوعات، من بينها عقد درجات علمية مشتركة في مجالات علوم التكنولوجيا والفضاء، والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي والروبوت، ومجال القانون التجاري، والاستثمار، والتحكيم الدولي، وتطرق الطرفان أيضا لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر واليابان على جميع المستويات، والتعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واليابان، لا سيما التعاون مع أفضل جامعات اليابان في مجالات البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والطلاب.

"السفير اليابانى" يلتقى طلاب قسم "اللغة اليابانية" بكلية "اللغات والترجمة".. ويشيد بدعم خالد الطوخى للعملية التعليمية

وعلى هامش زيارة السفير الياباني لجامعة للعلوم والتكنولوجيا التقى بعدد من الطلاب الدارسين للغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة جامعة مصر، وقام بتحفيزهم وتشجيعهم على التعمق في دراسة اللغة اليابانية والتعرف على ثقافة دولة اليابان، كما أشاد بدعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقسم اللغة اليابانية والذي يُعد الأساس لدراسة اللغة اليابانية وهو واحد من بين أقسام متعددة بالجامعات المصرية يُدرسّ اللغة اليابانية، لا سيما أن عدد المتعلمين للغة اليابانية قد زاد في الفترة الأخيرة حوالي 30 % وفق استطلاع للرأي تم إجراؤه مؤخرًا، وهو ما يعكس حجم الاهتمام باللغة اليابانية.

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يكرم "هيروشي أوكا" ويمنحه درع الجامعة

وخلال استضافة السيد هيروشي أوكا سفير دولة اليابان، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قام رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي بتكريمه ومنحه درع الجامعة، تقديرا لجهوده.