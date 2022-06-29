مصر تشارك في اجتماعات «المنظمة الأفريقية للتقييس» بالكاميرون

تشارك مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في أعمال أسبوع المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والتي تعقد بالعاصمة الكاميرونية ياوندي خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2022، وذلك تحت شعار «المواصفات التي نريدها - أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: دور التقييس وتقييم المطابقة خلال رحلة مدتها 41 عامًا».

تحقيق التوافق في المواصفات والمقاييس

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن مشاركة الهيئة في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز دورها الريادي في محيطها الأفريقي، خاصة فى ظل الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة السمراء، حيث أن تحقيق التوافق في المواصفات والمقاييس يمثل ركيزة أساسية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AF CEFTA .

دول أخرى تتنافس على عضوية مجلس إدارة المنظمة

وأشار إلى أن فعاليات الأسبوع تتضمن الاجتماع رقم 66 لمجلس إدارة المنظمة والاجتماع رقم 28 للجمعية العمومية والاحتفال بيوم التقييس الأفريقي.

وأوضح صوفي أنه سيتم خلال اجتماعات الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة للفترة من 2022-2025 حيث تقدمت الهيئة بطلب إعادة انتخابها كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس الإدارة والذي شغلته لعدة فترات سابقة آخرها الفترة من 2019-2022، لافتاً إلى أنه يتنافس على عضوية مجلس إدارة المنظمة إلى جانب مصر كل من بتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، نيجيريا، رواندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، أوغندا وكينيا.