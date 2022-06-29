استهداف موكب مدير أمن باليمن.. مقتل وإصابة عدد من المدنيين (صورة)

استهدف موكب اللواء صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، قبل قليل، وفقًا لما جاء في نبأ عاجل بثته قناة «روسيا اليوم».

وأشارت القناة، إلى أن اللواء صالح السيد، مدير أمن محافظة لحج نجا من الانفجار، بينما قتل وجرح عدد من مرافقيه وبعض المدنيين.

الانفجار وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي

وفي السياق ذاته، وقع الانفجار بمديرية خور مكسر بالقرب من إحدى الكليات، وعلى مقربة من بوابة مطار عدن الدولي.

يذكر أن الشهر الماضي، نجا قائد عسكري يمني، من هجوم مسلح استهدف موكبه وأودى بحياة اثنين من مرافقيه في محافظة شبوة شرقي البلاد.