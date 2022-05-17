أحداث عربية.. قصف قاعدة أمريكية في سوريا وانفجار في اليمن

شهدت عدد من الدول العربية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أبرزها، استهداف قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا بقذائف صاروخية، فيما وصل رئيس الوزراء المكلف من مجلي النواب الليبي البرلمان، إلى العاصمة طرابلس.

أضرار مادية في أحد المنازل جراء القصف

قالت مصادر سورية، إنّ القاعدة الأمريكية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا، تعرضت لاستهداف بقذائف صاروخية، فيما أشارت وكالة أنباء هاوار، إلى سقوط قذيفتين مجهولتي المصدر على ناحية الشدادي جنوبي مدينة الحسكة، سقطت إحداهما في الحي الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية في أحد المنازل.

وأشارت مصادر، لوكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى أنّ إحدى القذائف استهدفت مساكن الجبسة حيث مطار القاعدة الأمريكية، فيما استهدفت قذيفة أخرى مقر مديرية حقول الجبسة الذي تستخدمه القوات الأمريكية لتصنيع الطائرات المسيرة لقوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم قسد.

في العراق، أكد الإطار التنسيقي، مساء أمس الاثنين، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأول الأحد التحول إلى المعارضة الوطنية مؤقتا، التزامه بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين، مضيفا في بيان، أنّ الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن أن تكون حلا للمشاكل.

وأعلن الاطار التنسيقي، موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين واستعداده لقبول مرشحيهم لترأس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها.

انفجار عنيف في عدن اليمنية.. ووسائل إعلام: عبوة أمام مبنى بـ دار سعد

وفي اليمن، دوى انفجار عنيف، فجر اليوم الثلاثاء في مدينة عدن الواقعة جنوب البلاد، وقال شهود عيان لوسائل إعلام يمنية، إنّ الانفجار ناتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بـ دار سعد، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، فيما أشار مغردون على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أنّ الانفجار ناجم عن عن قنبلة صوتية.

من جانبه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الإثنين، الحوثيين بتقويض جهود التهدئة بإيعاز من طهران ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة الأممية بخرق وقف إطلاق النار.

وقال الإرياني، على تويتر، إنّ الحوثيين يواصلون اختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتهم في رفع الحصار عن تعز جنوب صنعاء، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة.

وقتل سجين وأُصيب آخر، برصاص الحوثيين، خلال قمع الأخيرة احتجاجات نفذها مئات السجناء والمختطفين في السجن المركزي بمدينة الحديدة الواقعة غربي اليمن، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

كما توفي شاب في العشرينات من عمره، تحت التعذيب، في سجون العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وفي ليبيا، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، وصول رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا وعدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، مضيفا في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ باشاغا يستعد لمباشرة أعمال حكومته من العاصمة.

من جانبها، أشارت كتيبة النواصي، المتمركزة في طرابلس، إلى مساهمتها في وصول باشاغا إلى العاصمة الليبية، مرحبة بوصول المسؤول الليبي. وفي لبنان، هنأت منظمة الأمم المتحدة، أمس الإثنين، اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد، أمس الأول الأحد، وقال الأمين العام لـ المنظمة، أنطونيو جوتيريش، إنّه ينتظر بفارغ الصبر أن تشكَل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات.

الأمم المتحدة تناشد القادة السياسيين اللبنانيين العمل سويا

وناشد جوتيريش في بيان، القادة السياسيين اللبنانيين العمل سويا بما فيه المصلحة العليا لـ البلاد وللشعب، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وفي الإمارات، قدمت الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مستهل زيارة قصيرة، أمس الإثنين إلى أبو ظبي، واجب العزاء، لـ شمسة بنت سهيل المزروعي، زوجة الرئيس الإماراتي الراحل، ولرئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، فاطمة بنت مبارك، بوفاة خليفة بن زايد.

من جانبه، تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اتصالين هاتفيين من الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قدما خلالهما التعازي في رحيل رئيس البلاد الراحل خليفة بن زايد، وأشار الرئيسان السوري والشيشاني، إلى المناقب الحميدة لرئيس الإمارات الراحل، وسيرته الطيبة ودوره في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

بدوره، أعرب بن زايد، لـ الأسد وقديروف عن شكره وتقديره لما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات، متمنيا لسوريا والشيشان الخير والنماء والإزدهار.

والتقت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الإثنين، محمد بن زايد، وقالت، للصحفيين بعد الاجتماع، إنّها خرجت في الرحلة نيابة عن بايدن والشعب الأمريكي للتعبير عن تعازي واشنطن للصديق والشريك دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتقديم التهنئة لرئيس الإمارات الجديد.

نائبة بايدن تعيد التزام بلادها بالأمن والازدهار في المنطقة

وأضافت هاريس، أنّها أعادت تأكيد التزام بلادها بالأمن والازدهار في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وأعرب المسؤول الأمريكي، عن تمنياته لـ الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل قيادة محمد بن زايد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.

وبحث الجانبان الإماراتي والأمريكي، على عشاء عمل في العاصمة أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوضاع المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وزير الخارجية الإماراتي: نتطلع تحت قيادة محمد بن زايد إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أنّ بلاده تحت قيادة محمد بن زايد، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن بما يحقق المصالح المتبادلة بين الجانبين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وتقدم المسؤول الأمريكي، بالتعازي إلى الشيخ عبدالله في وفاة رئيس البلاد الراحل خليفة بن زايد، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.