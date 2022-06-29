تطورات قضية «أمل» فتاة الدقهلية.. المحكمة تأمر بضبط وإحضار المتهم

أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة النقض جنح، اليوم الأربعاء، قرارا بضبط وإحضار طالب متهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميا بقضية «أمل فتاة الدقهلية»، وذلك بعد تغيب المتهم عن حضور جلسة المواجهة بينه وبين المجني عليها مرتين، وكان من المنتظر أن تصدر قرارها في القضية إلا أن غياب المتهم جعل المحكمة تصدر أمرا بضبطه وإحضاره.

تأجيل نظر القضية لحضور المتهم

وكانت هيئة المحكمة، قررت تأجيل نظر القضية مرتين من أجل حضور المجني عليها والمتهم بشخصيهما، لنظر الموضوع.

وقال المحاميان السيد بدرة ومحمد يونس دفاع المجني عليها، لـ«الوطن»، إن قرار الضبط والإحضار الصادر للمتهم جاء بعد تخلفه عن حضور الجلسات على الرغم من إعلانه بالجلسات، وذلك لمواجهته بالمجني عليها بعد ثبوت تحليل الـ DNA البصمة الوراثية الخاصة بالطفلة نتيجة واقعة التعدي عليها.

واقعة فتاة الدقهلية بدأت في 2018

وترجع أحداث القضية منذ عام 2018، بعد أن تقدمت المجني عليها «أمل فتاة الدقهلية» ببلاغ بتعرضها للتعدي من قبل أحد زملائها بالقرية، حيث انتظر حال عودتها من أحد الدروس الخصوصية، حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، وانقض عليها وجذبها إلى أحد العقارات المهجورة، وعاشرها معاشرة الأزواج، ما نتج عنه حملها في مولودة، لكن المتهم أنكر الواقعة ورفض نسب الطفلة، وأنجبت «أمل» طفلة بلغت عامها الثالث ولم تصدر لها شهادة ميلاد حتى الآن.

وقضت محكمة الجنح ببراءة الشاب من تهمة الاغتصاب، مما جعل محكمة الأسرة تؤجل قرار الحكم في قضية النسب لحين الانتهاء من تحديد وجود اغتصاب من عدمه.