شقيق سيدة الدقهلية المقتولة يكشف تفاصيل مرعبة: طردها ليلا وقتلها صباحا

تفاصيل مرعبة كشفها سامي عبدالحميد، شقيق السيدة صفاء عبدالحميد، التي قتلها زوجها في وقت مبكر من صباح اليوم في محافظة الدقهلية، قائلا إنّ زوجها ضربها ليل أمس، وطردها إلى الشارع، ثم أعادها في وقت لاحق: «الصبح الناس قامت على صويت وابنها هرب من الشباك عشان يبلغ المركز ويقول إنّ أبوه بيضرب أمه، ولما رجعوا لقوها مقتولة، ولقيت بنتي بترن عليا وبتقولي عمتي اتقتلت».

خلافات دائمة انتهت بجريمة قتل

الحاج سامي، قال في تصريحات خاصة لتلفزيون «الوطن»، إنّ الخلافات بين الجاني والمجني عليها كانت دائمة: «حاولنا نصالحهم كتير وبيرجع يضربها تاني، مكانش حلو معاها خالص، ومنعرفش ليه بيعمل كدا، وسبب أغلب المشاكل إنّه مكانش بيصرف عليها وعلى أولادها، كانت بتشحت عشان تصرف على نفسها وعيالها، وكان بيطلب منها فلوس للسجاير».

ابن القتيلة أبلغ عن الواقعة

واستنكر شقيق الضحية، ما فعله القاتل، قائلا: «علشان المصاريف يروح يدبحها؟، كان عندها ولاد أحمد ومحمود ومحمد وهنا ولادهم، وابنها اللي بلغ عن الواقعة».