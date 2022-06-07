محكمة النقض تؤيد السجن المشدد على 53 متهما في أحداث «مركز شرطة العدوة»

أيدت محكمة النقض، حكم محكمة جنايات المنيا، بالسجن المُشدد ما بين 3: 15 عامًا على 53 متهمًا وتغريمهم 4 ملايين و1010 جنيهات قيمة التلفيات؛ لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصام رابعة العدوية، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث مركز شرطة العدوة».

وبرأت المحكمة، في جلستها اليوم الثلاثاء، 5 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات، وهم: «رفعت.ع»، و«رمضان.ش»، و«أحمد.م»، و«أحمد.ا»، و«محمد.م».

وقررت المحكمة، تخفيف عقوبة السجن المشدد 3 سنوات إلى العادي على المتهم «أحمد.ع.ا».

أحداث شغب وعنف العدوة

وشهد مركز العدوة أحداث عنف وشغب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف شهر أغسطس من عام 2013، وطالت أعمال التخريب والحرق منشآت شرطية ومباني حكومية وتم قطع طرق المواصلات، بقصد إحداث حالة من البلبة وتكدير الأمن والسلم العام، وتم تحديد عدد كبير من التهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المحتصة التي إحالتهم إلى محاكم الجنايات.

استهداف أقسام الشرطة والمحاكم

كما شهدت معظم مراكز المنيا أحداث فوضى وشغب ومظاهرات معادية للدولة عقب فض اعتصامات جماعة الإخوان الإرهابية، ونال مركز مطاي نصيب كبير من أعمال التخريب طالت مركز الشرطة، بالإضافة إلى مراكز مغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، حيث جرى استهداف دور العبادة المسيحية والمحاكم ومجالس المدن، وجرى قطع الطرق لإحداث فوضي وتكدير الأمن والسلم العام، وإلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين إحالتهم إلي المحاكم الجنائية خلال أعوام 2014 و2015، 2016.