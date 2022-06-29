محافظ القليوبية: غرف عمليات وطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، واللواء أمجد محفوظ، مدير المرور بالمحافظة، وجميع الأجهزة المعنية.

بدا المحافظ الاجتماع بتقديم التهاني لأهالي المحافظة والقيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

غرف عمليات على مدار 24 ساعة

ووجه محافظ القليوبيه، خلال الاجتماع، بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالأعياد لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ، وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد، حفاظاً على المظهر الجمالي، وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات.

تجهيز ساحات لصلاة عيد الأضحى

كما وجه المحافظ بالتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة، تزامناً مع الاحتفال بثورة 30 يوليو، وعيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات بالمساجد لصلاة العيد، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة، للتأكد من صلاحيتها ووضع لافات تحذيرية بعدم الاستحمام بالنيل والرياحات والترع، ورفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة، مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد، وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالتويتجيات وتنفيذ خطة انتشار عربات الإسعاف.

كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة موجها أيضا مديري مديريات الصحة و الطب البيطري و التموين بالاشتراك مع الوحدات المحلية والأجهزة الشرطية بشن حملات مكثفة علي كافة المولات والهايبر ماركة والمحال التجارية لمراجعة موقف الأسعار وضبط المخالفات الخاصة بالأسعار والخاصة بالسلع غير المطابقة للمواصفات والتأكد من جاهزية كافة المجازر لاستقبال الأضاحي والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها خلال فترة عيد الأضحى المبارك والإهتمام برفع مخلفات الذبيح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والجمعيات الخيرية لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها علي غير القادرين.

وفى السياق ذاته اصدر المحافظ توجيهاته بشان ملف التعديات مؤكدا على تكثيف حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، وتشديد الرقابة والتواجد الميداني والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي، خاصة خلال فترة الإجازات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين

مؤكداً إستمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظه، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقروية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدوله و المواطنين.

واستكمل محافظ القليوبية توجيهاته مشددا علي دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أملاك الدولة والتصالح علي بعض مخالفات البناء وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف حيث إستعرض الموقف الحالي لملف تقنين أراضي الدولة من حيث سداد رسوم الفحص و سداد رسوم المعاينة ، ملفات تحت الدراسة و ملفات مرفوضة و عقود مسجلة وغير مسجلة و إجمالي عدد الطلبات و جملة المتحصلات التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما بإعتبارهم من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته ، كما شدد المحافظ على ضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الإنتهاء منها.

كما وجه الهجان بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع حيث أكد المسئولين عن المبادرة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة ويتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع.

وفي ملف الخطة الاستثمارية وجه المحافظ بالاستعداد وتجهيز الاعمال التحضيرية للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022/2023 مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا أن الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعالم المالي 2021/2022وصلت نسبة تنفيذها الي 100% .

وخلال الاجتماع وافق المحافظ على طلب هيئة الابنية التعليمية تعديل قرار التخصيص الصادر برقم (414) لسنة 2022 ليكون المساحة المخصصة لانشاء مدرسة عرب صبيح بنوي / مركز شبين القناطر 1233.92 بدلا من 1167.5 م²، طبقا لمحضر فصل الحد بمديرية المساحة بالقليوبية.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض مساحتها 389.91م بناحية القلج لصالح مديرية الاوقاف لاقامة مسجد عليها بالاضافة الي الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 320م بناحية قرية جزيرة الاحراز لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض بناحية قرية طحوريا لاقامة موقف نموذجي عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 154م بناحية شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لضمها إلى مبنى التضامن الاجتماعي والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 980م بناحية قرية كفر طحا التابعة للوحدة المحلية بطحانوب لصالح مديرية الشباب والرياضة لاقامة مركز شباب عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000م بناحية قرية الاحراز لاقامة سوق نموذجي عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2000م بناحية قرية الاحراز على ان تؤول الملكية للمحافظة لإقامة موقف عليها.

وخلال الاجتماع وافق المحافظ على اطلاق اسم الشهيد النقيب مصطفى عبد الجليل أمام محمد شهيد شرطة على مدرسة منية شبين الجديدة مركز شبين القناطر تخليدا لذكراه والموافقة على اطلاق اسم الشهيد رقيب أول سعيد عبد اللطيف ابراهيم على مدرسة كفر منصور الاعدادية التابعة لادارة طوح التعليمية تخليدا لذكراه.