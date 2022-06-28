محافظ القليوبية: الانتهاء من مستشفى شبين القناطر بعد 18 شهرا.. تكلفته مليار جنيه

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في تقديم الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن البسيط بمدينة شبين القناطر، خاصة بعد إنشاء مستشفى بالمدينة لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن المستشفى يُقام على مساحة 16 ألف متر والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على تنفيذها والإشراف عليها الجهاز المركزي للتعمير، وتم استلام الموقع بتاريخ 2/2/2022 ومدة تنفيذ المستشفى 18 شهرًا، لافتًا إلى أنه تمت أعمال الحفر بالموقع وتسليم نسخة من لوحات الموقع العام للاستشاري المكلف من قبل وزارة الإسكان وعمل جسات للتربة ودراسة اختبارات التربة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بدء المحافظ الجولة بتفقد مجزر مدينة شبين القناطر، الذي يقع على مساحة 700 متر مربع، وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 3 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 700 الى 800 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد و المواسم.

22 مليون جنيه لمشروع الصرف بكفر الشوبك

وأضاف «الهجان»، أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بكفر الشوبك حيث تم الانتهاء من المحطة بنسبة 100%، وتفقد أعمال شبكات الانحدار بطول 5 كيلو مترات، والانتهاء من شبكات الطرد بنسبة 100% وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 22 مليون جنيه.

كما تفقد الهجان خلال جولة مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والمركز التكنولوجي الجاري إنشاؤها على مساحة 4000 متر بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%.

مراكز شباب حياة كريمة

وفي قطاع الشباب والرياضة، تفقد المحافظ عددًا من مراكز الشباب والملاعب بقرى مركز شبين القناطر،إذ تفقد أعمال تأهيل مركز شباب كفر الشوبك بنسبة تنفيذ 90%ـ ومركز شباب الشوبك بنسبة تنفيذ 100%، أما في وفي قطاع الأبنية التعليمية، تابع مدرسة الشهيد حسن شديد الإعدادية بقرية الشوبك، التي تم الانتهاء منها وإعادة تأهيلها وتطويرها لعدد 12 فصلا بتكلفة 1.4 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أيضا أعمال إنشاء جديد الوحدة الصحية بكفر الشوبك والتي تقام على مساحة 700 متر ومكونة من أرضي وطابقين ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية إلى 25 % وبتكلفة اجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه.

كما تابع الهجان مجمعات الخدمات الحكومية بقرية المريج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المقام على مساحة 700م2 ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويضم «وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين» ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهرًا جماليًا وحضاريًا وتم الإنتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%.

كما تفقد أيضا المجمع الزراعي بقرية المريج والذي تم تنفيذه بنسبة 95% والمقام على مساحة 400 متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه، وفي قطاع الصرف الصحي تفقد مشروع الصرف الصحي لقرية المريج والذي يبلغ تكلفته 65 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه إلى 70%.