محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ المشروعات في 4 مدن لتذليل العقبات

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية في أربع مدن وهي بنها والخصوص والخانكة والقناطر الخيرية، لتفقد ومتابعة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في إطار حرص المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال وتذليل العقبات لتيسير الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

تطوير نفق الفحص في بنها

واستهل محافظ القليوبية جولته في مدينة بنها، بتفقد مشروع نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي بالفلل «الفحص» سابقا، والذي كان يمثل عائقا مروريا لعربات النقل بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري، وقد تم تعميق النفق بطول 4 متر لاستيعاب سيارات النقل وتم الانتهاء من كافة المرافق الكهرباء والمياه والتليفونات، وجاري عمل جزيرة وسطى بطول 220 م وبلدورات جانبية، ثم أعمال رش طبقة الـ MS تمهيداً للرصف، وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو مترات.

كما تفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا وأعمال تأهيل الحديقة بجوار مديرية الطرق والمُقام بها النصب التذكاري، وتم الانتهاء منه، وإنشاء منصة جدارية وتم الانتهاء من القواعد الخرسانية بهم بنسبة تنفيذ 70%، وسيتم الانتهاء تماما من أعمال تأهيل الحديقة في مدة أقصاها أغسطس المقبل.

العمل على مدار الساعة في المشروعات المتعثرة

ووجه «الهجان»، مقاولي الأعمال بالعمل على مدار الساعة، والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، مع مراعاة المواصفات والرسومات الهندسية للأعمال.

إزالة المباني المتعارضة مع الدائري

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مدينة الخصوص ومدينة الخانكة، والذي تم الانتهاء من إزالة 36 مبنى، وجاري العمل على إزالة 4 مبان أخرى لتصبح المباني المتبقية والتي لم يتم إزالتها 90 مبنى بنطاق مدينة الخصوص، وتفقد أعمال الإزالة بنطاق مدينة الخانكة والتي تم الانتهاء من إزالة 215 مبنى، وجاري تنفيذ إزالة 6 مبانٍ لتصبح المباني المتبقية 15 مبنى.

ووجه رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية المستمرة والتنبيه على مقاولي الأعمال بزيادة العمالة والمعدات ورفع تراكمات المباني أولا بأول.

وفي ختام الجولة، توجه المحافظ لتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، ويشرف على تنفيذها مديرية الطرق والنقل بالقليوبية، والتي يبلغ طولها 5.20 كم، وقد تم البدء في المرحلة الثانية ومساحتها 1.2م تم صب 350م، وصب حوائط 250 م والمتبقي 500 م للحفر، وصب باقي المسار من أرضيات وحوائط، وسيتم رصف الطريق بطول 2.5م وعمل بلدورات وتخطيط بعد الانتهاء من التغطية والمحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري.