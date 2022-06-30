في ذكرى وفاتها.. معلومات عن نبيلة السيد صاحبة إيفيه «طخه بس متموتوش يا بوي»

تميزت بالبساطة والتواضع في الأداء، وكانت خفيفة الظل في معظم أعمالها، أحبها الجمهور بملامحها الهادئة وتعبيراتها التي كانت تتشابه مع كثير من الأمهات، هي الفنانة الراحلة نبيلة السيد التي تحل اليوم ذكرى وفاتها.

«طخه بس ماتموتوش يا بوي».. أشهر إفيهات نبيلة السيد

شاركت النجمة نبيلة السيد، في عدد من الأدوار المهمة على الشاشة المصرية، فجسدت شخصية العاملة والخادمة، البنت التي تبحث عن الزواج، والشغالة، وغيرها من الأدوار التي تركت بصمة في قلوب محبيها، كما ظلت بعض الإفيهات محفورة في أذهان الجمهور، والتي كان من أشهرها «طخه بس ماتموتوش يا بوي»، من خلال فيلم «البحث عن فضيحة»، الذي عُرض في عام 1973.

كانت الفنانة نبيلة السيد، تحب الفن منذ الصغر، إذ عملت منذ صغرها مغنية في الأفراح والموالد وحفلات الزفاف، كما أشارت «السيد»، خلال لقاء سابق لها، إلى أنها تتلمذت على يد النجم الراحل عبد المنعم مدبولي، وتشاركت معه في عدد من المسرحيات التي لم يُسجل معظمها.

نبيلة السيد تقدم حوالي 180 عملًا فنيًا

قدمت النجمة نبيلة السيد، حوالي 180 عملًا فنيًا متنوعًا، بين السينما والمسرح والتليفزيون، والتي كان من أبرزها: «ممنوع في ليلة الدخلة»، و«الراقصة والطبال»، و«البحث عن فضيحة»، و«صيام صيام»، و«عفريت مراتي»، و«خلي بالك من زوزو»، وغيرها من الأفلام المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضها على شاشة السينما.

آخر أعمال نبيلة السيد

وكان آخر أعمال الممثلة نبيلة السيد، السينمائية، هو فيلم «القطار»، الذي تم عرضه في عام 1986، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، أمين الهنيدي، يوسف شعبان.

أما عن آخر أعمالها في مجال التليفزيون، هو مسلسل «الكابتن جودة»، أمام الفنان الراحل سمير غانم، بينما كانت تشارك في آخر مسرحية لها وهي «ابتسامة وراء قضبان»، مع كلًا من: ليلى علوي، المنتصر بالله، نجاح الموجي، محمد رضا، فاروق فلوكس، والتي تُعد من إخراج حسن عبد السلام.

رحلت الفنانة نبيلة السيد، في 30 يونيو من عام 1986، عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد معاناتها مع مرض السرطان، تاركة ورائها تراثًا فنيًا كبيرًا.