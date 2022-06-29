مشاركة 543 منفذا و376 محلا في مبادرة «كلنا واحد» ضمن احتفالات الداخلية بـ30 يونيو

حرص عدد من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الانضمام والمشاركة في فعالية 30 يونيو ضمن مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية 22 كيانا صناعيا وتجاريا، بإجمالي 543 منفذا، و27 مولا تجاريا، و59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم، بإجمالي 376 محلا.

استمرار المرحلة الـ22 من «كلنا واحد» حتى نهاية عيد الأضحى

وتستمر فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية، و1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

«كلنا واحد» من أكبر المبادرات المجتمعية لوزارة الداخلية

مبادرة «كلنا واحد» من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.