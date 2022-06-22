فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو ضمن مبادرة «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق فعالية يوم 30/6/2022 ضمن المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد»، السابق إطلاقها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية، في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، ضمن المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" والتى سبق إطلاقها.

وتستمر المبادرة، حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى، وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم، لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، للمواطنين، بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة.

التنسيق مع عدد من المحال التجارية للاحتفال بذكرى الثورة

وجرى التنسيق مع عدد (22) مول تجارى وعدد (16) شركة وكيان تجارى بإجمالى عدد (426) محل، والقائمة على بيع (الملابس- الأجهزة الكهربائية- مستلزمات المنازل- الإلكترونيات)، للمشاركة في الفعالية، من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة أقل من مثيلاتها بالأسواق، كما تم التنسيق مع عدد (52) سلسلة مواد غذائية ومطاعم، بإجمالي عدد (359) محلا، لتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

مبادرة كلنا واحد

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية، العديد من المظاهر الاحتفالية، للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بجميع أنحاء الجمهورية.

وجير بالذكر، أن فروع هذه السلاسل، بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.