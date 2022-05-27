«كلنا واحد» توفر السلع بأسعار مخفضة 60% حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل الظروف التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية في شتى الدول، وبما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

تقرر استمرار فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

توفير السلع بجودة عالية

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية.. حتى نهاية العام الجاري تخفيفا عن كاهل المواطنين.

واصلت القافلة المشتركة بين قطاعي «حقوق الإنسان والخدمات الطبية» توزيع المساعدات العينية «بطاطين – مواد غذائية» على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي «القاهرة - جنوب سيناء».

بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما زار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.