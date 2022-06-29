خالد الجندي: الحجاب فريضة لا يمكن لأحد إنكارها

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن البعض ينكرون فرضية الحجاب، ولكنه شرع الله تعالى وثابت بالكتاب والسنة وإجماع المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين، لافتًا إلى أن البعض افترض أن الحجاب مجرد عرف، خاصة على «السوشيال ميديا»، وفي هذه الحالة أيضا، يصبح الحجاب فريضة أيضًا، لأن الله تعالى يقول: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين».

الجندي: الحجاب فريضة ولا يمكن لأحد إنكارها

أوضح «الجندي» خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أن الحجاب فريضة فرضها الله ولا يمكن لأحد إنكارها، مشيرًا إلى أنه مهما اختلف المسمى بين غطاء الرأس والحجاب والخمار فالمعنى المتفق عليه هو أن شعر المرأة عورة لغير محارمها وستر العورة واجب على الجميع.

وجود بنات غير محجبات للمشايخ لا يعتبر دليل على عدم فرضية الحجاب

وعلق «الجندي» على وجود بعض بنات المشايخ غير محجبات، موضحًا أنه لا يلمح بحديثه إلى أن بعض المشايخ لهم بنات متبرجات، متابعًا: «بفضل الله وحمده بناتي محجبات باختيارهن وبخاطرهن وبالتزامهن»، وفي حالة وجود بنات غير محجبات للمشايخ، فإن هذا لا يعتبر دليلًا على أن الحجاب ليس فريضة، بل يعتبر دليلًا على أن هؤلاء المشايخ لا يرون وجوب التشدد في إرغام الآخرين على الحجاب، وهي السماحة التي أمرنا بها الإسلام، وفي هذه الحالة لم يستخدم الشيخ الإكراه امتثالا لقوله تعالي لا إكراه في الدين.

وأكد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإنسان إن اعتقد أن الحجاب فريضة ومات على التزامه فقد نجى يوم القيامة، وإن كشفت المرأة رأسها على أساس أن الحجاب ليس فريضة ودافعت عن ذلك ودخلت قبرها وفوجئت بأنه فريضة فكيف يكون موقفها؟