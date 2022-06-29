عاجل.. رئيس الوزراء يلتقى نظيره الجزائري لبحث التعاون المشترك

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أيمن بن عبدالرحمن الوزير الأولى الجزائري.

ومن المقرر انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العليا «المصرية- الجزائرية» الثامنة المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري بعد قليل.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان، اتفاقات للتعاون المشترك عقب نهاية فعاليات الاجتماع.

كما سيتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري إلى وسائل الإعلام، عقب اللجنة.