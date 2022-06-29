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عاجل.. رئيس الوزراء يلتقى نظيره الجزائري لبحث التعاون المشترك

كتب:

محمد مجدي
07:49 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته للجزائر

د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته للجزائر

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أيمن بن عبدالرحمن الوزير الأولى الجزائري.

ومن المقرر انطلاق فعاليات اجتماع اللجنة العليا «المصرية- الجزائرية» الثامنة المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري بعد قليل.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان، اتفاقات للتعاون المشترك عقب نهاية فعاليات الاجتماع.

كما سيتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري إلى وسائل الإعلام، عقب اللجنة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.