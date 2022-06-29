رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الوزراء يضع إكليلا من الزهور على مقام الشهيد بالجزائر

كتب:

محمد مجدي
06:39 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
رئيس الوزراء يضع إكليلا من الزهور على مقام الشهيد بالجزائر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولي، بالعاصمة الجزائرية؛ لزيارة مقام الشهيد بمدينة الجزائر، ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار.

ورافق رئيس الوزراء في زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائري عبدالباقي بن زيان، وزير التعليم العالي، وأعضاء الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر لدى الجزائر.

النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير

وأعرب رئيس الوزراء، عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.

{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}
{"description":"\u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u062f \u0628\u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631\u064a\u0629 \u0648\u064a\u0636\u0639 \u0625\u0643\u0644\u064a\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0643\u0631\u064a\u0645\u0627 \u0644\u0623\u0631\u0648\u0627\u062d \u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627\u0621"}

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء البحريني في المنامة

رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بالتعاون في تحقيقات حادث مليلية

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله

عاجل.. رئيس الوزراء: مصر حريصة على تعزيز التعاون العربي المشترك
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.