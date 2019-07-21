الباز: العلاقات المصرية الجزائرية لا تتأثر بتصريحات مدرب أو تصرف لاعب

"تجمع مصر علاقات قوية وعظيمة جدًا مع الجزائر، ولا يجب الالتفات لتصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي قبل نهائي بطولة أمم إفريقيا، ولا يجب أيضًا الالتفات لما فعله رياض محرز نجم منتخب الجزائر في أثناء استلام الجوائز"، حسبما أكد الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، على شاشة "المحور".

وأضاف "الباز"، أن تصرفات لاعبي وجماهير الفريق في جانب، والعلاقات بين البلدين في جانب آخر، وأخطاء المدرب الجزائري أو اللاعبين، تكون تافهة أمام العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنه يجب على المصريين الاحتفال بالتنظيم الجيد للبطولة، حيث خرجت في أبهى صورها على الرغم من خروج مصر المبكر، إلا أن المنتخب المصري في البطولة يعتبر جزءًا من فعالياتها، أما التنظيم والإدارة فهي تمثل كل مصر.

واستطرد: "مصر أتعبت كل من سيأتي بعدها لتنظيم البطولة لمدة 100 سنة، مصر ظهرت بشكل راقٍ جدا في حفلي الافتتاح والختام، ولا يجب الالتفات لما فعلته الجماهير الجزائرية، لأنهم لا يمثلون كل الشعب الجزائري".