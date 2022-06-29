ساحات صلاة عيد الأضحى 2022.. تعرف على استعدادات وزارة الأوقاف

بعد إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1433 وبداية الشهر الهجري غدا الخميس 30 يونيو، يستعرض التقرير التالي استعدادات وزارة الأوقاف بخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى 2022.

ساحات صلاة عيد الأضحى 2022

وبخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى 2022 فقد أعلنت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أن الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، عقد اجتماعًا بقيادات القطاع الديني اليوم الأربعاء، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.

وأكدت الوزراة توجيه مديري المديريات بسرعة إعداد ساحات صلاة عيد الأضحى 2022 والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة.

صلاة عيد الأضحى 2022

وأكدت الأوقاف أيضا بخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى 2022، أن على كل مديرية أن تقوم بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.

وبعد استعراض استعدادات وزارة الأوقاف بخصوص ساحات صلاة عيد الأضحى 2022، فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ 1443 هجريًّا.

واختتمت دار الإفتاء بيان استطلاع هلال شهر ذي الحجة بقولها: «تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 30 يونيو 2022 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًّا».

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، أعلنت منذ قليل، أن يوم غد الخميس هو غرة شهر ذي الحجة.