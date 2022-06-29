هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ساعات قليلة وينطلق شهر ذي الحجة الذي يشهد أداء فريضة الحج بكل عام، ولهذا يبحث الكثير من المسلمين عن سؤال هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟، وهو من الأسئلة الشائعة خاصة أنه حال ثبوت أن غدا غرة الشهر، سيكون بداية صيام تلك المدة التي يحرص عليها العديد، لذا تستعرض «الوطن» إجابة دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال.

هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟

وللإجابة على سؤال هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن صيام العشر من ذي الحجة جاء في الكتاب العزيز: «وَالْفَجْرِ*وَلَيَالٍ عَشْرٍ»، إذ ذهب الكثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل.

وتابعت دار الإفتاء أن للعشر الأولى من ذي الحجة فضلا كبيرا وخاصة العمل الصالح بها، إذ أنه من المستحب صيامها، لأن الصوم من جملة العمل الصالح، لاسيما صوم يوم عرفة، بينما حُرم صوم يوم العاشر، وهو يوم العيد.

ومما سبق يتضح أنه ردًا على سؤال هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟، فإن تلك الأيام هي سنة مستحبة لمن يصومها ولمن يقيم الليل في تلك الفترة المباركة، والتي من المنتظر إعلان بدايتها رسميا عقب الرؤية مساء اليوم الأربعاء.

حكم صيام عرفة

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنّه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، بينما فيما يخص حكم صوم يوم عرفة، فإنه سنة فعلية نفذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عليها في كلامه الصحيح المرفوع، إذ روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وفي تفسير الدار للحديث يسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين، سنة ماضية، وسنة مستقبلة، كما ورد بالحديث.