النائبة أميرة صابر: مصر استعادت دورها الريادي في سنوات قليلة

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء لجنة الحوار الوطني، إن مصر نجحت خلال سنوات قليلة في استعادة دورها الريادي، معقبا: «قبل 30 يونيو 2013 كانت فترة اضطرابات رهيبة، وفقدنا الكثير من ثقلنا الرئيسي والريادي في المنطقة العربية».

صابر: كافة الدول تستقبل المسؤولين المصريين بحفاوة

وأضافت «صابر»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كافة الزيارات التي تجريها القيادة السياسية لمختلف الدول الأوروبية يجري فيها استقبال الوفد المصري بشكل جيد عما كان عليه الأمر قبيل عام 2014.

صابر: مصر ليها احترام حقيقي مقاما وقيمه

واستطردت: «مصر ليها احترام حقيقي وقيمة، وهو قدرها، والأحداث السوداء التي سبقت ثورة 30 يونيو كانت تتعمد افتقاد مصر هذا القدر والقيمة، ولكن تجاوزنا الأمر بمنتهي الكفاءة، حتى إن مصر عادت مرة أخرى إلى الحضن الأفريقي بشكل سلس، كما وعادت الكثير من الجهات لتقديم دورا تنمويا ونموذجا وشراكة حقيقية تم بناءها للتشارك في المنطقة العربية».

وأوضحت أن القيادة السياسية نجحت بإدارة الكثير من الملفات، منها الملف الأمني، وهو الأمر الذي أثر على حركة السياسة الخارجية بشكل كبير.

وتابعت: «النهارده أي دولة بنتعاون مع مصر بتقدر البعد الأمني والتنموي وثقل مصر في المنطقة، وأظن أننا في مرحلة متقدمه جدا حال قارنا الأمر بما قبيل عام 2013، وتنسيقية شباب الأحزاب خرجت من رحم ثورة 30 يونيو 2013».