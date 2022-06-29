نائب رئيس مجلس النواب البحريني: زيارة السيسي تحمل الأخوة والمحبة

علق النائب علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تحمل الأخوة والمحبة، معتبرًا أن زيارة الرئيس السيسي للبحرين هي تعزيز للمواقف المشتركة في ظل الأحداث الدولية.

وأكد باعتباره رئيس لجنة الأخوة البرلمانية المصرية البحرينية أن زيارة السيسي للبحرين تعكس مدى العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التنسيق المشترك في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تجاذبات صراعات وتغيرات متسارعة تتطلب مزيدا من المباحثات لتجاوز هذه التحديات والوقوف على المجريات وتحقيق السلام والأمن والاستقرار على جميع المستويات مما يعود على الشعبين والمنطقة.

العلاقة أخوية بين البلدين

وأوضح زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية علاقة أخوية وعلاقة وحدة، مشيرًا إلى أن الموقف بين الملك حمد والرئيس السيسي في كل المواقف الإقليمية والدولية واستمرار المباحثات حول التطورات والمستجدات الراهنة وتطوير العلاقات العريقة نحو آفاق أرحب.

ووصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني مستوى العلاقة بين البلدين الشقيقين بالمتميز وتتسم بالتواصل والتنسيق المشترك، لافتًا لوجود اتفاقات مشتركة بين مصر والبحرين لكل ما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والعمل العربي المشترك لحماية الأمن العربي.