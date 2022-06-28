رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

ثورة عظيمة

جاء في نص برقية التهنئة: «يطيب لنا أن نتقدم إليكم - فخامة الرئيس- باسمي واسم نواب الشعب بتهنئة قلبية خالصة بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة العظيمة التي استعدنا فيها مصر، وامتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، واستظلوا بعلم الوطن، وانضم إليها رجال الشرطة، وحماها جيش الشعب».

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: «بفيض من مشاعر الفخر والإعزاز نقول لفخامتكم إن الشعب قد ناداكم للتصدي لجنوح رئيس وجماعته التي أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة، بإعلان غير دستوري.. ناداكم الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطني مما يهدده، ولقد حسمتم –يا سيادة الرئيس– موقفكم، فوقفتم باتزانكم وبُعد بصيرتكم تدافعون عن عقل مصر وفكر مصر».

منارة للاستقرار والتنمية

وتابع: «نؤكد لكم –يا فخامة الرئيس– أن ثُلةَ من هؤلاء الضالين المضللين لا تزال أقلامهم تجري بمدادٍ كذبٍ، ينكرون الحقيقة ويجحدون الإنجازات التى يقوم على كل منها شاهد ودليل، واهمين أن إنكار الإنجازات تعني العودة إلى الماضي، وفاتهم أن الشعب لا يعطيهم أذان صاغية، وأن النهر يجرف أمامه أوراق الخريف المتساقطة».

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، «مصر باقية بقيادتكم منارة للاستقرار والتنميةيالتى تتابعون مراحلها بنفسكم، إيماناً منكم بحق الأجيال القادمة في جني ثمارها، فما قَصَرتم جهدكم على ما دانت قطوفه وقَصُرَت أيامه، قائلاً: «لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فوقف الله معكم مؤيدًا ونصيرًا» .

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: «معكم سنبذر الأمن ونحصد الرخاء، ونجني السلام.. حفظ الله مصر ووقاكم من كل سوء».