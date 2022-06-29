مشروعات عملاقة في قطاع الري بعد ثورة 30 يونيو.. اعرف التفاصيل

عرضت قناة «Extra news»، تقريرًا تليفزيونيا عن قطاع الري قبل ثورة 30 يونيو وما بعدها بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القطاع الحيوي، إذ أنه قبل 30 يونيو اُهملت الترع والمساقي وعانى الفلاح من انتشار الأوبئة ، لكن بعد 30 يونيو تم العمل على تأهيل 9300 كيلو متر من الترع ، فضلًا عن تأهيل 330 كيلو متر من المساقي، فضلًا عن التحول لنظم الري الحديث في زمام 1.4 مليون فدان بمعرفة المزارعين.

مشروعات لمعالجة وإعادة استخدام المياه بطاقة 15 مليون متر مكعب في اليوم

وأحدثت 30 يونيو مشروعات كُبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه بطاقة 15 مليون متر مكعب في اليوم، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتوسيع مصارف عامة في زمام 8.40 مليون فدان، كما تم تنفيذ شبكات صرف مغطي في زمام 6 مليون فدان ، فضلًا عن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل وبدء العمل في قناطر ديروط الجديدة، وكذلك نقل مياه مصرف المحسمه لشرق قناة السويس، إذ يهدف المشروع إلى نقل ما يقرب من مليون متر مكعب من مياه مصرف المحسمة الى شرق القناه لزراعة (50 – 60) الف فدان ضمن استراتيجية تنمية شبه جزيرة سيناء.

نقل مياه مصرف المحسمه لشرق قناة السويس

ويشترك في تنفيذ المشروع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، كما أن أهداف المشروع إنشاء سحارة جديدة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة عند ك 92.950 ترقيم قناة السويس، وتحويل مياه مصرف المحسمة إلى سحارة ويتم بالجهة الغربية من القناة ويتضمن (أعمال صناعية – نزع ملكية – إنشاء وتوسيع وتعميق بعض المصارف)، فضلًا عن إنشاء عدد 2 محطة رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس.