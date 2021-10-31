تنفيذ 151 مشروعا في قطاع الري بـ3 مليارات جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قطاع الري من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية، لما له من أهمية في تحقيق الأمن المائي، وكأحد القطاعات المهمة، التي لها صلة مباشرة بالمواطن.

وأشار محافظ البحيرة إلى تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الري وتأهيل الترع بكل قرى المحافظة، وذلك لمواجهة الإهدار وتقليل الفاقد من مياه الري.

مشروعات قومية لتطوير الترع

وأشار «آمنة» إلى أن المشروعات الجديدة من المشروعات القومية الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، وتستهدف تطوير منظومة الري وتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة في نهايات الترع، وكذلك مواجهة تلوث مياه الري.

كما أكد المحافظ إنهاء العديد من مشاريع الري وتأهيل الترع خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 151 مشروعا بتكلفة إجمالية 3 مليارات و780 مليون جنيه.

تنفيذ 64 مشروعا بـ1.6 مليار جنيه

وتابع محافظ البحيرة، بأن تلك المشاريع عبارة عن 111 مشروعا بقطاع الري بتكلفة 2 مليار و224 مليون جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من 64 مشروعا بتكلفة مليار و650 مليون جنيه، وجاري العمل بـ47 مشروعا بتكلفة 573 مليونا.

وذكر أن المرحلة الأولى من مشروعات تأهيل الترع تشمل 40 مشروعا، حيث تم الانتهاء من 17 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، وجاري العمل بـ23 مشروعا بتكلفة مليار و390 مليون جنيه.

وأضاف أن المحافظة شهدت خلال الثلاث أعوام الماضية تنفيذ 3528 مشروعا في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية 72 مليار جنيه، ضمن جهود الدولة المصرية الداعمة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.