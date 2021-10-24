الري: الإنفاق على قطاع المياه وصل لـ130 مليار جنيه

أشاد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، بإلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «أسبوع القاهرة المياه»، موضحًا أن هذا الأمر يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية المياه والإدراك التام لحجم التحديات التي تواجهها الموارد المائية في ظل محدودية الموارد والزيادة السكانية التي تلتهم هذه الموارد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

80 مليار جنيه موازنة مشروع تأهيل وتبطين الترع

وأضاف «غانم»، أن هناك 80 مليار جنيه موازنة مشروع تأهيل وتبطين الترع، و40 مليار جنيه لأعمال الري الحديث، و10 مليارات جنيه لأعمال الحماية من السيول، إلى جانب أعمال مشروعات حماية الشواطئ المصرية، مع إعادة استخدام المياه بافتتاح محطات إعادة معالجة المياه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لأول مرة منذ عشرات السنين نجد هذا الإنفاق الهائل على قطاع المياه، كما أن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وعملية إدارة المياه في مصر.

الدولة تواجه محدودية الموارد المائية من خلال مشروعات كبرى

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة تواجه تحدي محدودية الموارد المائية من خلال مشروعات كبرى الدولة رصدت لها عشرات المليارات للتعامل معها، لافتًا إلى أنه مازال هناك تأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد إثيوبيا، وهذا أمر هام لإدارة المياه الدولية بشكل من التعاون التام بين الدول.