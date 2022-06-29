سنن عشر ذي الحجة 1443.. وأفضل الأعمال المستحبة

بدأت أولى ليالي شهر ذي الحجة بعدما جرى إعلان ثبوت رؤية هلال الشهر وبدايته غدا الخميس، لذا نرصد خلال السطور التالية سنن عشر ذي الحجة، وفضل هذه الأيام والأعمال المستحبة فيها، لاسيما وأنه يؤدي فيها المسلمون من كل بقاع الأرض فريضة الحج.

سنن عشر ذي الحجة

وبخصوص موضوع سنن عشر ذي الحجة فيحرص الكثير من المسلمين على الفوز بهذه الأيام المباركة، إذ نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أفضل الأعمال التي على المسلمين اتباعها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

الصيام والذكر

وتستعرض «الوطن» أفضل الأعمال التي يجب أن يغتنمها المسلمين بخصوص سنن عشر ذي الحجة، كما ذكرتها دار الإفتاء، وهي:

1- كثرة الذكر: يستحب الإكثار من الذكر في العشر الأوائل من ذي الحجة، قال الله عز وجل (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

2- التهليل والتكبير والتحميد: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ» رواه الإمام أحمد.

3- الصوم: يُسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة «وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ» رواه أبو داود.

آداب الأضحية وسنن المضحي

4- عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر: ويستحب لمن أراد أن يضحي، ألا يأخذ شيئًا من شعره أو أظفاره.

5- ومن سنن عشر ذي الحجة أيضا صيام يوم عرفة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم.

6- الدعاء يوم عرفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»، موطأ مالك.

7- لبس الثياب الحسن يوم العيد: وأكدت دار الإفتاء المصرية أن لبس الثياب الحسن يوم العيد من الأمور المستحبة: عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ» مستدرك الحاكم.

8- ذبح الأضحية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدميٌّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها أي: فتوضع في ميزانه وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا» رواه الترمذي.

9- الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والطرق والحدائق.