موعد وقفة عرفات في السعودية 1443 بعد إعلان نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، ثبوت هلال رؤية شهر ذي الحجة، موضحة أن غدا الخميس 30 يونيو 2022 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن موعد وقفة عرفات في السعودية 1443 هجرية سيكون يوم الجمعة 8 يوليو.

وأوضحت المحكمة العليا السعودية، أن يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، سيكون موعد وقفة عرفات في السعودية 1443 هجرية.

وعقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية جلسة مساء اليوم الأربعاء، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله بعد أن شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء، تقرر أن يوم غد الخميس هو غرة شهر ذي الحجة.

9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

وأقرت دائرة الأهلة أن موعد وقفة عرفات في السعودية 1443، يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وأن عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو.

فى السياق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول 312 ألفا و982 حاجا إلى المدينة المنورة، من جنسيات متعددة عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وصول 312 ألف و982 حاجا إلى المدينة المنورة

وأوضحت إحصائية للوزارة أن 252 ألفا و140 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 47 ألفا و521 حاجا، كما استقبل مركز حجاج البر 13 ألفا و210 حجاج وفقا لوكالة الأنباء السعودية.