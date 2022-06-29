دعاء للميت في عشر ذي الحجة.. وحكم الصيام للمتوفى «فيديو»

ما أن هلت نسائم شهر ذي الحجة 1443 بعد إعلان ثبوت رؤية الهلال وبدء الشهر الهجري غدا الخميس، تتوارد الأسئلة حول الأعمال الصالحة التي يمكن أن يفعلها المسلم في هذه الأيام، منها دعاء للميت في عشر ذي الحجة،.

دعاء للميت في عشر ذي الحجة

ويستحب ترديد دعاء للميت في عشر ذي الحجة أو في أي وقت بالرحمة والمغفرة، إذ ذكرت دار الإفتاء المصرية في معرض حديثها عن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة بحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

وانطلاقا من هذا يمكن أن نطلب من الله تعالى أن يتغمد موتى المسلمين بواسع رحمته، وأن يرزقهم العفو وغيرها من صيغ دعاء للميت في عشر ذي الحجة.

الصيام عن الميت في عشر ذي الحجة

وبالإضافة إلى دعاء للميت في عشر ذي الحجة، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «هل يجوز أن أصوم العشر من ذي الحجة وأهب الثواب لزوجي المتوفي؟».

وردت الدار في فيديو بثته عبر قناتها «يوتيوب»، قائلة على لسان أمين الفتوى: «نعم يجوز صومي عن نفسك أصالة وقولي اللهم هب مثل ثوابي هذا الصوم إلى روح زوجي فلان فالله سبحانه وتعالى يمنحه مثل الثواب تماما من غير أن ينقص من ثوابك شيئا».