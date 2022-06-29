مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه خلال مشاجرة بين طرفين في منطقة «نوى»، بدائرة المركز، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة آخر أصيب في المشاجرة.

مشاجرة بالشوم والعصي في «نوى»

وشهدت منطقة «نوى»، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، مشاجرة استخدمت فيها الشوم والعصى بين طرفين، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر، إثر خلافات بينهما.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحررمحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث، وسؤال المصاب والتحفظ عليه.

بلاغ بمقتل شخص في مشاجرة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود جثة ومصاب، وانتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر بقرية «نوى»، دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

في سياق آخر، داهمت أجهزة أمن القليوبية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، عدداً من البؤر الإجرامية وأوكار تجارة المخدرات في قرى مركز شرطة طوخ، وبعض الأقسام والمراكز الأخرى.

ضبط 17 تاجر مخدرات في حملة بطوخ

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بقيام حملة أمنية مكبرة في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز.

أسفرت الحملة عن ضبط 17 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وتمكنت الحملة، التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 7186 حكماً قضائيا متنوعاً، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.