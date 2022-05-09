الإعدام لأمين شرطة قتل شقيقين بسبب مخالفة مرورية في شبين القناطر

قررت محكمة جنايات بنها، التصديق على حكم الإعدام لأمين شرطة متهم بقتل شقيقين بسب مخالفة مرورية، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وقضت المحكمة، في جلسة سابقة، بإحالة أوراق المتهم للمفتي للتصديق على حكم الإعدام لقتلة شقيقين، بسبب مخالفة مرورية في شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد محمود البريري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر ومحمد صبحي إبراهيم وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد جمال طايل وعلي رضا القلشي.

مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص.

وانتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية إلى المكان وتمت السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي، وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان «نوى» لتنظيم حركة المرور، بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر، شرع في تحرير مخالفة مرورية لإحدى السيارات المارة بالمنطقة فتدخل كل من «يسري.م» وشقيقه «سالم.م» أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوى بجوار محطة القطار.

وحاول أحدهما منع المتهم من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر، فنشبت مشاجرة بينهم، فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما، وتم نقلهما للمستشفى في القليوبية وفارقا الحياة.

حبس المتهم

انتقلت لمكان الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة بالمزلقان لمعرفة أسباب الحادث وحقيقة الواقعة، وتم حبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.