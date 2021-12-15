المؤبد لحداد قتل صديقه لسرقة توك توك في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالسجن المؤبد لحداد مقيم في دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لإدانته بقتل صاحب مركبة توك توك لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلي، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

القاتل هشم رأس الضحية بحجر

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4052 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة شبين القناطر، والمقيدة برقم 63 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم"ب ج م"، 27 سنة، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل عمدا "س أ ع"، 18 سنة، سائق توك توك، مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة: وما أن ظفر به بأحد الأماكن المتاخمة والقصية عن أعين الرقباء حتى التقط من الأرض حجرا، وكال المجني عليه عدة ضربات استقرت برأسه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، ليرتكب جنحة أخرى وهي سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه.

بلاغ بمقتل صاحب توك توك

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إشارة من مستشفى شبين العام بوصول "السيد.ا.ع" 18 سنة، سائق توك توك، جثة هامدة إثر إصابته بجروح تهتكية بالرأس.

انتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي الأسبق إلى موقع البلاغ، وبسؤال والده قرر بخروج نجله "المجني عليه" بمركبة التوك توك التي يعمل عليها ولم يعد وفوجئ بالعثور على جثته.

القاتل صديق الضحية

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "ب.ج.م"، 26 سنة، حداد، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وقال إنه قام بالتصرف في التوك توك بالبيع لدى المدعو "مصطفى.ع.س" 22 سنة، ميكانيكي وتم ضبطه وأرشد عن مركبة التوك توك المستولى عليها وتم التحفظ عليها.

فيما أمرت نيابة شبين القناطر استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، والذى قال إنه كان يمر بضائقه مالية وعليه ديون كثيرة فتخمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني علي، موضحا أن القتيل كان صديقه ودائما يستعين به لتوصيله فقام باستدراجه بحجة توصيله لإحدى المناطق في مدينة شبين القناطر في الطريق الواصل بين قرية الشوبك ومدينة شبين، غافله وقام بضربه على رأسه بحجر طوب حتى تأكد من وفاته.

وأضاف المتهم أن القتيل كان صديقه ودائما يستعين به لتوصيله فقام باستدراجه بحجة توصيله لإحدى المناطق في مدينة شبين القناطر في الطريق الواصل بين قرية الشوبك ومدينة شبين، غافله وقام بضربه على رأسه بحجر طوب حتى تأكد من وفاته، وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.