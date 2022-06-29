تزايد الهجمات الإرهابية بعد «30 يونيو»: المخربون فجروا المساجد والكنائس واستباحوا دماء المصريين

حققت أجهزة وزارة الداخلية خلال الـ9 أعوام المنصرمة الكثير من النجاحات فى مواجهة العناصر الإرهابية، بعدما حاولت قوى الظلام ترهيب الشعب المصرى بالعنف واستهداف مقدرات وطنه، فطالت أيديهم الملوثة بالدماء العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، كما حاولوا اغتيال العديد من رموز المجتمع على اختلاف أطيافهم الذين أسهموا فى كشف وجههم القبيح، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من شل قدرات التنظيمات الإرهابية بعمليات استباقية واستهداف مخابئ العناصر الإجرامية داخل المناطق العشوائية.

فى السطور التالية نرصد تسلسلاً زمنياً لأبرز الهجمات الإرهابية التى استهدفت الشعب والمؤسسات الوطنية منذ نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وإنهاء حكم الإخوان، التى طالت دور العبادة دون تفرقة بين مسجد وكنيسة، علاوة على إزهاق أرواح رجال الشرطة والجيش داخل سيناء.

شهدت الدولة المصرية العديد من العمليات الإرهابية فى مختلف أرجائها منذ إعلان خارطة الطريق وعزل «مرسى» فى الثالث من يوليو من عام 2013، ففى عام 2015 اغتيل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة فى التاسع والعشرين من يونيو 2015، ليخضع النائب العام الشهيد لعملية جراحية دقيقة فارق فى أعقابها الحياة فى مستشفى النزهة الدولى، وجاء الحادث الإجرامى بعد قرابة الشهر من دعوة ما يسمى بـ«ولاية سيناء»، ذراع تنظيم «داعش» فى مصر، أتباعها إلى مهاجمة القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام فى ستة أفراد من عناصرها. لم تهدأ خلايا الإرهاب واستهدفت الكنيسة البطرسية بالعباسية مع نهاية شهر ديسمبر عام 2016، التى تعرضت لهجوم إرهابى عن طريق انتحارى دخل من أحد أبوابها الخارجية أثناء صلاة قداس الأحد، ما أدى إلى استشهاد 29 مواطناً وإصابة 31 آخرين، وسرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية غموض الحادث، وحددت هوية الشخص مرتكب الواقعة، وألقت القبض على أفراد خليته.

وفى عام 2017، فوجئ الموجودون بالشارع الغربى التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، بإرهابى يحمل سلاحاً نارياً، هاجم كنيسة مارمينا العجايمى بحلوان، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين فى الكنيسة. وسرعان ما كشف رجال الشرطة فى غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث هوية المتهم فى بيان تفصيلى، ذكرت فيه أن منفذ الهجوم يعد من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة، الذى تزعم العناصر المنفذة لحادث التعدى على سيارة ميكروباص تابعة لقسم شرطة حلوان عام 2016، وسبق ضبط عدد منهم، وأسفر عن استشهاد أحد الضباط و7 من الأفراد، بالإضافة إلى تورط المتهم فى الهجوم بالأسلحة النارية على أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين كانا داخل المحل، وفق بيان الرسمى لوزارة الداخلية آنذاك.

وفى 9 يناير 2017، استهدفت الجماعات الإرهابية كمين شرطة المطافئ بحى المساعيد فى العريش بسيناء، ما أسفر عن استشهاد 9 جنود وإصابة آخرين، وفى يوم الأربعاء 10 مايو من العام ذاته، استشهد 10 من أبناء قبيلة الترابين، بعدما هاجمهم انتحارى بسيارة مفخخة أثناء إعداد أبناء الترابين كميناً لأشخاص تكفيريين فى منطقة صحراوية بمنطقة البواطى جنوب رفح، ومن بين الضحايا سالم لافى، أحد كبار شباب قبيلة الترابين، وكان يعد مسئولاً عن التنسيق بين شباب القبائل الذين يساندون قوات إنفاذ القانون.

وفى 9 أبريل 2017، هاجمت العناصر الظلامية كنيستى مارجرجس فى طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، بتفجيرات عدة تزامنت مع توافد المسيحيين لصلاة أحد السعف والاحتفال بالعيد، حيث استهدف الإرهابيون كنيسة مارجرجس قبل الساعة العاشرة صباحاً، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار أدت إلى استشهاد 29 شخصاً وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنيسة «مارمرقس» الانتحارى الذى وقع قرابة الثانية عشرة ظهراً عن وفاة 17 شخصاً وإصابة 48.

وفى يوم 29 مايو من 2017، استهدف الإرهابيون أوتوبيس نقل للأقباط أثناء توجههم إلى دير الأنبا صموئيل فى المنيا، حيث أسفر الحادث عن استشهاد 26 شخصاً من بينهم أطفال بالرصاص الحى.

وفى صبيحة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، وقعت حادثة طريق الواحات البحرية فى الكيلو 135 بمحافظة الجيزة، التى نجم عنها استشهاد 13 ضابطاً و3 مجندين وخطف النقيب محمد الحايس، معاون مباحث أكتوبر، فى مأمورية استهدفت القضاء على عناصر تكفيرية خططوا لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة فى مصر.

مواجهة شاملة للإرهاب

فبراير2013

القبض على خلية مدينة نصر، إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، وفى أكتوبر من العام التالى أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاماً بالمشدد والمؤبد على المتهمين

أغسطس 2013

فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين وإزالة الحواجز الخرسانية بالطرق العامة والقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية

مايو 2014

الداخلية تعلن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية، بينها خلية تابعة لجماعة «أجناد مصر» المتعاونة مع جماعة الإخوان الإرهابية

أكتوبر 2014

القبض على قائد الجناح العسكرى لجماعة بيت المقدس الإرهابية، وتصفية عدد من العناصر الإرهابية الخطرة بالجماعة

سبتمبر 2015

إطلاق عملية «حق الشهيد»، وهى عملية عسكرية وأمنية قامت بها القوات المسلحة المصرية فى سيناء ضد الإرهاب لملاحقة العناصر الإرهابية والتكفيرية فى شمال سيناء

يوليو 2017

إنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب برئاسة الرئيس السيسى بقرار جمهورى رقم 355 لسنة 2017، لتحقيق مواجهة شاملة للإرهاب والتطرف

فبراير 2018

إطلاق العملية سيناء التى سُميت بـ«العملية الشاملة»، وهى حملة عسكرية مصرية شاملة للقضاء على الجماعات التكفيرية، بهدف إحكام السيطرة والأمن واقتلاع جذور الإرهاب