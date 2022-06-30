«نبيلة» تطلب الطلاق بسبب شقيقة زوجها: «بتغير مني وبتقلدني في كل حاجة»

وسط الملفات التي تملأ أرفف مكتب تسوية المنازعات، عثر الخبراء على دعوى استوقفتهم، وخلال النظر فيها لمحاولة إيجاد فرصة لتصالح الزوجين، وجدوا أن سبب الدعوى أن الزوجة تشكو من شقيقة زوجها الصغرى.

«نبيلة» تكشف عن سبب دعواها

وبالحديث مع «نبيلة. أ»، صاحبة دعوى الطلاق، أوضحت: «أخت زوجي الصغيرة بتغير مني، ومخليه حياتي عذاب بسبب حبها لأخوها، وكل حاجة بعملها إما بتقلدها يا بتعترض».

وأكدت «نبيلة» أنها تحدثت مع زوجها أكثر من مرة، لكنه لم يهتم لأمرها، فتركت له منزل الزوجية، ولم يفكر في مصالحتها منذ 4 أشهر، فتوجهت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، ورفضت حلول التصالح التي اقترحت عليها من قبل خبراء التسوية، طالبة الطلاق دون نزاع.

تفاصيل التعارف والزيجة

وقالت الزوجة العشرينية لقاضي محكمة الأسرة، إنها تعرفت على زوجها أثناء دراستها الجامعية، ومع الوقت نشأت بينهما صداقة قوية، أدت إلى إعجاب، لكنها طلبت منه الارتباط بشكل رسمي ووافق، وبعد تعارف العائلتين كانت شقيقاته لطفاء معها للغاية، كأنهن شقيقاتها، لكن مع الوقت بدأت تلاحظ تعلق شقيقته الصغرى به بشكل كبير، لكنها لم تعترض.

ومع الوقت نشأت عداوة بينها وشقيقاته، دون أي سبب، وحاولت أكثر من مرة معرفة ذلك، وبدأت تتقرب منهن لتعود علاقاتها معهن كالسابق، لكنهن لم يرغبن في التعامل معها، فأخبرت زوجها، فأتهمها أن أسلوبها السيئ معهن السبب، وكادت أن تفسخ خطبتها، لكنه اعتذر منها ورفض الانفصال، وبعد أشهر تحسنت علاقاتها بهن، وتمت الزيجة، وكانت سعيدة بحياتها.

«نبيلة»: أخته بتغير مني ومخليه حياتي عذاب

«أخته الصغيرة مش مهنياني في حياتي، وهي سبب كل المشاكل اللي بينا مع إني بعاملها بكل حب، وبعتبرها أختي الصغيرة، وبحاول أقربها مني، لكن هي واخداني عدوتها، وكل ما أعمل حاجة يا تعمل زيها، يا تشتكي لأخواها مني، ويتخانق معايا لما حياتي بقت كلها مشاكل وخناقات تافهة، وبتوصل إنه بيضربني قدامهم، ولما اشتكيله يقف في صفهم»، وفقًا لحديث الزوجة.

دعوى طلاق بعد رفضه مصالحتها

وأنهت الزوجة دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة، بأنها تركت له المنزل، ورفض مصالحتها، وعندما طلبت منه الطلاق لم يهتم لأمرها، فتوجهت للمحكمة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 6192.