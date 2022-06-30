جمال بخيت لـ«الوطن»: الفقهاء هم من فرضوا الحجاب.. واتفق مع «الهلالي»

قال الشاعر جمال بخيت، إن الجدل الذي يحدث في الوقت الحالي عن ارتداء الحجاب، هل هو فريضة أم لا «صحي تُطرح فيه كل الآراء، لكن الأمر غير الصحي هو تطاول فريق على الآخر، وهذا غير مقبول»، لافتًا إلى أنه يميل في وجهة نظره إلى ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بأن الحجاب «فريضة فقهية، أي قال به الفقهاء».

حديث الكف والوجهين

وأضاف «بخيت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ما قاله «الهلالي» معلومات أكثر منها وجهة نظر، فمثلا حول حديث الوجه والكفين، ذكر أنه ضعيف، ولم يذكره أحد إلا بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم بـ250 عاما، ومع ذلك العلماء لا يذكروا مدى ضعفه.

وأوضح: «أبو داود قال إن بن دريك الذي روى هذا الحديث لم يدرك أساسا السيدة عائشة رضي الله عنها»، متابعا: «مع احترامي الكامل لرأي شيخ الأزهر، الذي أكن له كل احترام والتقدير، إلا أن حديثه عن الحجاب وفرضيته في الإسلام هو مجرد رأي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ».

جمال بخيت: ليس هناك رأي مقدس

ولفت الشاعر جمال بخيت، إلى أنه «في تاريخ الفقه الإسلامي وجدنا الإمام أبوحنيفة يقول رأي، والإمام أبن حنبل يقول رأي آخر»، مؤكدا: «ليس هناك رأي مقدس، ولا هناك رأي لشخص مقدس فالآراء تحتمل الصواب والخطأ، وأنا كمسلم منحني الله سبحانه وتعالى العقل كي أفكر به، ولذلك يحق لي كمسلم أن أخذ بالرأي أو لا».