«معلومات الوزراء» يرصد مستقبل الغذاء في العالم.. 4 أزمات وحلول بديلة

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مستقبل الغذاء في العالم، في ظل أزمات المناخ، وجائحة كورونا، والنمو السكاني المتزايد، والحرب الأوكرانية، كما سلّط الضوء على الاتجاهات العالمية للاعتماد على البروتين النباتي وحليب الشوفان واللوز، بعيدًا عن اللحوم والألبان التقليدية.

الأغذية البديلة

واستعرض الفيديو الذي نشره مركز المعلومات، عبر حسابه الرسمي على يوتيوب، الأغذية البديلة وما توصل إليه العالم من اتجاهات للحصول على البروتين من الحشرات الصالحة للأكل، والتي من المتوقع أن يصل حجم سوقها عالميًا بحلول عام 2030 إلى 9.6 مليارات دولار، إلى جانب رصد محاولات العالم للاعتماد على البروتين القائم على الفطريات والأعشاب البحرية والطحالب، وأبرز الشركات العاملة في ذلك المجال.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما استعرض الفيديو كذلك، أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في مستقبل الغذاء، من خلال تقنيات التعديل الوراثي والطهي الرقمي.

مستقبل جديد لصناعة الغذاء

وأشارت التقديرات إلى أنّه وبحلول العام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة، ما يعني وجود حاجة لزيادة إنتاج الغذاء بنحو 56% لتوفير الغذاء لذلك العدد من السكان، واستحداث طرق جديدة لإنتاج الغذاء، والعمل على توفير بدائل أخرى قد تكون غير مألوفة للبعض في الوقت الحالي، لكنها في المستقبل قد تكون بمثابة حجر الأساس لمستقبل جديد لصناعة الغذاء.