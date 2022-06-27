«معلومات الوزراء» ينظم معرضا لإصداراته البحثية في مؤتمر «علوم سياسية القاهرة»

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي انطلقت أعماله اليوم، تحت عنوان «الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة.. الفرص والتحديات».

التواصل المجتمعي

يأتي ذلك في إطار أهداف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لزيادة التواصل المجتمعي، من خلال مختلف الفعاليات ذات الصلة بنتاج عمل المركز وإصداراته البحثية والمعرفية المختلفة.

معرض المنتجات الفكرية

وعلى هامش المؤتمر، نظم مركز المعلومات، معرضًا لمنتجاته الفكرية وإصداراته المختلفة ذات الصلة بالقضايا المطروحة بالمؤتمر، والتي نالت اهتمامًا خاصًا من أغلب الحاضرين، الذين حرصوا على اقتناء منشورات المركز والاطلاع على عدد من التقارير والإصدارات البحثية للمركز.

واستقبل معرض مركز المعلومات، المقام على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، ورئيس معهد التخطيط القومي، والكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وأشاد مختلف الحاضرين في معرض المركز، بدوره في دعم متخذ القرار بالدراسات والإصدارات والتقارير الدورية، والمتابعة الخبرية والتحليلية والخدمية لتطبيق idsc لمركز المعلومات على الهواتف المحمولة، كما أشادوا بالنشرة الإلكترونية لمركز المعلومات، والتي تصل عبر البريد الإلكتروني للآلاف من المتابعين كل صباح، وتتضمن أبرز تطورات الأخبار والتحليلات على مستوى المحلي والإقليمي والعالمي في جميع المجالات.