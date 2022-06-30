في عيد ميلاد يوسف زيدان الـ 64.. أبرز المعلومات عن مؤلف «عزازيل»

يوافق اليومـ ذكرى ميلاد الكاتب والروائي يوسف زيدان الـ 64، المولود في سوهاج، وتخصص «زيدان»، في التراث العربي المخطوط وعلومه، وله عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي.

أبز معلومات عن الروائي يوسف زيدان

-انتقل مع أسرته إلى الإسكندرية واستكمل تعليمه هناك، إلى أن تخرج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 1980.

-حصل على الماجستير في الفلسفة الإسلامية عن رسالة بعنوان «الفكر الصوفي عند عبد الكريم الجيلي».

- نال درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن رسالة بعنوان «الطريقة القادرية فكرًا ومنهجًا وسلوكًا»، عام 1989.

- أنشأ مركز المخطوطات بالإسكندرية في مكتبة الإسكندرية وعمل مديرا له في 1994.

- حصل على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم عام 1999.

- حصل «زيدان» على العديد من الجوائز الدولية على أعماله من بينها جائزة «عبد الحميد شومان»، للعلماء العرب الشبان «الأردن»، وجائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية «الكويت».

مؤلفات يوسف زيدان:

تنوعت مؤلفات يوسف زيدان في مجالات متعددة وصدر له ما يزيد على سبعين كتاباً، بينها «التراث الإسلامي، والفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم الطبية، فهرسة المخطوطات التراثية، فضلا عن المنجز الروائي والقصصي».

أبرز روايات يوسف زيدان:

- «عزازيل»، صدرت في 2009، عن دار الشروق وحصلت على العديد من الجوائز من بينها جائزة البوكر في دورتها الثانية، كما حصدت جائزة «أنوبى»، البريطانية لأفضل رواية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية سنة 2012، وأعلنت دار الشروق مؤخرا صدور الطبعة الـ 44 من الرواية، وجائزة «بانيبال» في عام 2013

- «النبطي»، صدرت عن دار الشروق في 2010 ودخلت في القائمة الطويلة لجائزة البوكر عام 2012.

- «فردقان.. اعتقال الشيخ الرئيس»، صدرت في العام 2018 عن دار الشروق، ودخلت في القائمة النهائية «القصيرة»، لجائزة البوكر عام 2020، وأعلن الناشر صدور الطبعة الرابعة من العمل.

- «حاكم.. جنون ابن الهيثم»، 2021 عن دار «فاليو بوك».

وأعلن «زيدان»، مؤخرا عن قرب صدور روايته الجديدة والتي تحمل اسم «الورَّاق.. أَمَالي العلاء ابن النفيس».