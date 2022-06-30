محافظ أسيوط يشهد حفل مدرسة السلام المشتركة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية مدرسة السلام الحديثة المشتركة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وختام الأنشطة الدراسية وتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة، وذلك بحضور محمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وهويدا الطماوين مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، والدكتور القس إسطفانوس زكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من قيادات التعليم والمحافظة.

بداية الاحتفال بالسلام الجمهوري

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمات الترحيب بالحضور، تحدث خلالها الدكتور القس إسطفانوس زكي عن دور المؤسسات التعليمية في إعداد النشء ورسالتها السامية لإعداد جيل قادر على تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن مدارس سنودس النيل لديها 24 مدرسة على مستوى الجمهورية ويعمل بها أكثر من 4000 عامل، مشيدًا بدور محافظ أسيوط في اهتمامه بتكريم ورعاية الطلاب المتميزين بمختلف المدارس والمؤسسات التعليمية، فضلًا عن مشاركته في فعاليات واحتفالات مدارس السلام بالمحافظة، ورعايته للمتميزين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا.

فقرات غنائية وكورال

وتواصلت فقرات الحفل بالفقرات الغنائية والكورال المدرسي ثم أوبريت لانتصارات الشرطة المصرية في 25 يناير وتصديها للاحتلال الإنجليزي، ثم عرض لفيلم تسجيلي عن أبرز الأنشطة التي تمت بالمدرسة خلال العام الدراسي في مختلف المجالات، كما تفقد المحافظ ومرافقوه معرض منتجات المدرسة والذي يجسد صور من حياة الريف المصري.

منح شهادات تقدير وتكريم الطلاب

وقام محافظ أسيوط ومسئولي المدارس وأعضاء مجلس الأمناء والآباء بتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا ورياضيًا وثقافيًا بالمدرسة، وتم منحهم شهادات التقدير والهدايا، ثم توزيع شهادات التخرج على طلاب المرحلة الإعدادية، ثم تقديم بعض الفقرات الفنية للأطفال والطلاب المتميزين في الغناء الفردي والاستعراضات الفنية والكورال.

محافظ أسيوط يشكر إدارة المدرسة

ووجه محافظ أسيو الشكر لجميع الطلاب على مجهوداتهم وعروضهم المتميزة، كما وجه الشكر لإدارة المدرسة والقائمين والمشرفين على تلك الأعمال الفنية المتميزة والأنشطة المدرسية، مشيدًا بمجهودات أعضاء مجلس إدارة مدارس سنودس النيل الإنجيلي ومدرسة السلام الحديثة بأسيوط، لاهتمامهم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى الجمهورية.