كشف حقيقة فيديو محاولة خطف فتاة كفر الشيخ بـ«شكة الدبوس»: «واقعة تحرش»

نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً الادعاء بضبط أحد الأشخاص حال محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب «التخدير بوخز الدبوس» بمنطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ.

عدم صحة الادعاءات حول واقعة الخطف

وأكد المصدر عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات بالمنطقة المشار إليها، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.