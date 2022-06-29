إزالة تعديات على أراضٍ زراعية في مركزي الفتح وأبنوب بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة تعديات على أراض زراعية بمركزي الفتح وأبنوب، ضمن الحملات المستمرة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للحد من هذه الظاهرة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت «سعد» إلى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين والخارجين عن القانون دون استثناء، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ونفذت الوحدة المحلية بمركز الفتح، إزالة لتعدي على أرض زراعية أمام كوبري كرم عيسي ببني مر، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز أبنوب إزالة فورية لتعدي عبارة عن قواعد على أرض زراعية، وذلك بمشاركة تاج أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وبمشاركة ممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها وبالتعاون مع الجهات المعنية.

تشكيل غرفة إدارة الأزمات

وأكد محافظ أسيوط على تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأية تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفات بناء على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات فورا.