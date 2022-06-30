عاجل.. الجزائر ترحب بـ«الشراكة الاقتصادية والتجارية» مع مصر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري، الدكتور أيمن بن عبدالرحمان، قبل قليل، فعاليات المنتدى الاقتصادي «الجزائري المصري»، المنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر.

وقال وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائري، البروفيسير كمال رزيق، في كلمته بافتتاح فعاليات المنتدى، إن هناك اتجاه لدى الجزائر لتعزيز الإنتاج الوطني، والعمل على تعزيز الصناعة، والتحرر من الاعتماد على النفط، تحقيقا للتنمية المستدامة، وإن الجزائر ترحب بالشراكة الإستراتيجية الاقتصادية والتجارية مع مصر.

الجزائر: نعمل لإيجاد سلاسة في الإنتاج الوطني

وأضاف وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائري، أن الجزائر تعمل لإيجاد سلاسة في الإنتاج الوطني، والتجارة الداخلية والخارجية، لافتاً إلى وجود تسهيلات وانسيابية للنشاط التجاري، خاصة الجانب اللوجيستي الذي لعب دورا هاما في تنمية الصادرات في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الجزائر تعمل من أجل تحقيق التعاون الدولي، والانخراط في التكتلات الاقتصادية والعالمية، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وهو ما يترجم العلاقات الاقتصادية والتجارية الشفافة، والاندماج الإقليمي والقاري.

وأوضح البروفيسير كمال رزيق، أن الجزائر حريصة على التوسع في العمل مع دول أوروبا والبلدان العربية والإفريقية، مشيراً إلى أن الجزائر ستعفي 90 بلدا من دفع الرسوم الجمركية، وصولاً لـ«التكامل الاقتصادي»، والاندماج الإفريقي.

مبادل اقتصادي بين الجزائر ومصر

وقال إن هناك مبادل اقتصادي بين الجزائر ومصر بأرقام دون المستوى، يُقدر بـ787 مليون دولار، مع وجود عجز في التعاون الاقتصادي لصالح مصر بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار، مشيرا إلى وجود إصلاحات اقتصادية لتيسير الاستثمار، والعلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة مثل مصر.

ودعا رجال الأعمال المصريين، لتعزيز تواجدهم في الجزائر، والدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والبناء على مبدأ «رابح – رابح».