عاجل .. مدبولي يفتتح المنتدى الاقتصادي «المصري - الجزائري»

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول الجزائري «منصب يُعادل رئيس مجلس الوزراء في مصر»، بعد قليل، فعاليات المنتدى الاقتصادي «الجزائري – المصري»، بحضور عدد غير مسبوق من الشركات المصرية والجزائرية التي تبحث التعاون المشترك، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي.

المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري

ويُنظم المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز التمثيل التجاري المصري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، تحت مُسمى «الجزائر مصر.. تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة».

فرص التعاون بين مصر والجزائر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها للجزائر، إنّ هناك اهتماما بين مسؤولي البلدين بزيادة فرص التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين، معربا عن أمنياته بأن تشهد تلك الفترة بدء تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بين مستثمري البلدين الشقيقين قبل نهاية عام 2022 الحالي.

وقال أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول الجزائري، خلال استقباله رئيس الوزراء قبل ساعات، إنّ المنتدى الاقتصادي «المصري - الجزائري»، يمثل فرصة لاستكشاف الاستثمارات المتاحة للتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى وجود «فرص واعدة» للشراكة بين الجانبين.

الاجتماعات المصرية الجزائرية بداية نقلة حقيقية في الشراكة

وتوقع الوزير الأول الجزائري، أنّ انعقاد اللجنة العليا الثامنة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، أمس، والمنتدى الاقتصادي الجزائري الأول، بداية لـ«نقلة حقيقة»، فيما أسماه «مسار الشراكة الجزائرية المصرية».

وشارك عدد من الشركات المصرية في فعاليات معرض للمنتجات، يُنظم على هامش «المنتدى الاقتصادي»، لعرض منتجات مصرية مرشحة لزيادة التعاون الاقتصادي مع الجزائر، ومنها منتجات في مجال البنية التحتية مثل الكهرباء، ويعرض الجانب الجزائري منتجاته، ومن بينها مجالات إعادة التدوير، ومنتجات طبية مثل لقاح فيروس كورونا المستجد «سينوفاك»، الذي يُصنع في الجزائر، ومنتجات أخرى تدخل في قطاع التشييد والبناء.

ويشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي «الجزائري – المصري» من مصر، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللواء عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، راندا المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يشارك من الجانب الدبلوماسي المصري في فعاليات المنتدى الاقتصادي «الجزائري – المصري»: السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر.

أما الجانب الجزائري؛ فيشارك من مسؤوليه خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي «الجزائري - المصري»: محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، وبن عتو زيان، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وعبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، ومحمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، وكمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، وعبدالرحمان جمال لطفي، وزير الصناعة الصيدلانية، وحميد شبيرة، سفير الجزائر بالقاهرة، ومصطفى زيكارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.