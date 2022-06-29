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مدبولي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للجزائر بمرور 60 عاما على الاستقلال

كتب:

محمد مجدي
10:08 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجزائر، بمناسبة مرور 60 عاما على الاستقلال، متمنيا للدولة الشقيقة دوام الرخاء والبناء، وذلك خلال لقائه الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمان في مقر الحكومة الجزائرية منذ قليل.

انعقاد اللجنة المصرية الجزائرية بعد توقف 8 سنوات

وقال «مدبولي» في تصريحات صحفية منذ قليل، إن آخر مرة انعقدت فيها اللجنة المصرية الجزائرية للتعاون المشترك كانت في عام 2014، وحالت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلدان والعالم لانعقادها، قبل أن تعقد مجددا اليوم.

إعادة بناء العلاقات المشتركة

وأضاف أن هناك رغبة صادقة ومشتركة لتفعيل ما توافق عليه زعيمي البلدين في يناير الماضي، من ضرورة تعظيم أفق التعاون وإعادة بناء العلاقات المشتركة في ظل زخم عالمي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.