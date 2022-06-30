عاجل .. مدبولي: خطة لطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة قريبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة ستطرح في الفترة المقبلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ضمن خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص.

التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، أنّ مسارات تعزيز دور القطاع الخاص تتضمن إنشاء شركات قابضة كبيرة في قطاعات النقل البحري والفندقي، بهدف التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنّ الدولة ستتيح حصصا من الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين في الفترة المقبلة، مع السماح بتأسيس الشركات افتراضيا لتشجيع القطاعات للبدء في مشروعاتها الخاصة دون معوقات.

إعفاءات ضريبية في مناطق تنموية

وأشار إلى أنّ الدولة ستعمل على منح حوافز وإعفاءات ضريبية في مناطق جغرافية تنموية بعينها مثل المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد اهتمام الدولة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، وطرح فرص لمجالات للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتصالات وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.